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        Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (3)

        CİNYETŞÜPHELİSİ EŞ VE BABASI TUTUKLANDIAdana'da 22 Haziran'da eşi Şükran Aba (20) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla öldüren Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, annesi Azize Aba (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:14
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        Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (3)
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        CİNYETŞÜPHELİSİ EŞ VE BABASI TUTUKLANDI

        Adana’da 22 Haziran’da eşi Şükran Aba (20) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat’ı (18) tabancayla öldüren Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, annesi Azize Aba (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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