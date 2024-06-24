Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (3) CİNYETŞÜPHELİSİ EŞ VE BABASI TUTUKLANDIAdana'da 22 Haziran'da eşi Şükran Aba (20) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla öldüren Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, annesi Azize Aba (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.06.2024 - 19:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:14 facebook

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