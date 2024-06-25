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        Hacıların bagaj çilesi

        ADANA Havalimanı'nda hacdan dönen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:15
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        Hacıların bagaj çilesi
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        ADANA Havalimanı'nda hacdan dönen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu. Bagajların taşındığı bant bir süreliğine dururken, bazı hacılar bandın üzerine çıkıp, bagaj tünelinin içerisine baktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Suudi Arabistan'da hac ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların yurda dönüşleri dün de devam etti. Uçaklarla Adana Havalimanı'na inen binlerce hacı ile onları karşılamak isteyen yakınları, içeride ve dışarıda yoğunluğa neden oldu. Havalimanında aşırı kalabalık nedeniyle bagaj teslim işlemleri aksadı. Aksama nedeniyle bagajların taşındığı bant bir süreliğine durdu. Bagaj teslim alanında bekleyen bazı hacılar, valizlerini bulmak için bandın üzerine ve yanındaki platforma çıkarak arama yaptı. Bazıları da emekleyerek banda çıkıp, bagaj tünelinin içerisine baktı. Hacıların o anları, diğer hacılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzun uğraşların ardından valizlerine kavuşan hacılar, havalimanından çıkarak yakınlarıyla hasret giderdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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