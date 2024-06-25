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        Otobüsün açık bırakılan kapısından düşen kadının davasında sanık şoför: Dengesini kaybetti

        ADANA'da seyir sırasında açık bırakılan özel halk otobüsünün kapısından düşen Hatice Sabahi'nin (74) ölümüne ilişkin tutuklanan şoför Vedat Korkmaz (52), 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Otobüsün kapısı açıktı, Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:55
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        Otobüsün açık bırakılan kapısından düşen kadının davasında sanık şoför: Dengesini kaybetti
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        ADANA'da seyir sırasında açık bırakılan özel halk otobüsünün kapısından düşen Hatice Sabahi'nin (74) ölümüne ilişkin tutuklanan şoför Vedat Korkmaz (52), 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Otobüsün kapısı açıktı, Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmak istedi ancak tutamadı. Direğe yaslanmak isterken dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü" dedi.

        Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024'te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat Korkmaz'ın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada Sabahi, Balcalı Mahallesi Kongre Merkezi yakınında otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

        4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Sabahi'nin ölümünün ardından sürücü Vedat Korkmaz, tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Vedat Korkmaz’ın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen tutuklu sanık Vedat Korkmaz, müştekiler Hatice Sabahi'nin eşi Cemil Sabahi, oğlu Selahattin Sabahi ile taraf avukatları katıldı.

        'ANİ FREN YAPMADIM'

        Otobüsün kapısının kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu bulunan sürücü Vedat Korkmaz, "Seyir halindeyken durakta bekleyen Hatice Sabahi, aracın ön kapısından bindi. Biniş kartını basmadan ön yolcu koltuğuna oturdu. Hareket halindeyken durağa 60 metre civarında yaklaşmıştım. Durak çok yakın olduğu için kapıyı kapatmaya fırsat bulamadım. Otobüsün kapısı açıktı, Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmak istedi ancak tutamadı. Direğe yaslanmak isterken dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ani fren yapmadım. Durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

        SAVCI, TAHLİYE İSTEDİ

        Vedat Korkmaz, asli kusurlu çıktığı bilirkişi raporunu da kabul etmediğini söyledi. Ölen Hatice Sabahi'nin eşi ve oğlu, sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme savcısı, sanığın tutukluluk tarihi, savunmasının alınmış olması, tutukluluğun tedbir olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istedi. Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'ndan kusur raporu alınması için erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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