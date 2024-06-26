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        Diyarbakır ve Mardin'deki yangında yaralanan koyunlara huzur terapisi

        MARDİN'in Mazıdağı ile Diyarbakır'ın Çınar ilçesi arasındaki bölgede çıkan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce hayvanın öldüğü yangında yaralanan koyunlardan bir kısmı tedavi için Adana'ya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:30
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        Diyarbakır ve Mardin'deki yangında yaralanan koyunlara huzur terapisi
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        MARDİN’in Mazıdağı ile Diyarbakır’ın Çınar ilçesi arasındaki bölgede çıkan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce hayvanın öldüğü yangında yaralanan koyunlardan bir kısmı tedavi için Adana’ya getirildi. Seyhan Gölü manzaralı bir çiftliğe yerleştirilen koyunların tedavisini yürüten veteriner hekim Samet Tutar, “Burada düzenli olarak serumları takılıyor, ilaç tedavileri uygulanıyor, yanık merhemleri sürülüyor. Bir felaketin içerisinden çıktılar. Şu an ise rahatlamaya başladılar. Birçoğunun gözlerinden yaşlar akıyordu. Burayı sevgiyle bürüdük ve onlara huzur terapisi veriyoruz” dedi.

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangında 15 kişi hayatını kaybederken yüzlerce hayvan da öldü. Yaralı hayvanlardan bazıları ise hayvanseverler tarafından satın alındı. Bu kapsamda Adana’da bulunan Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO) ve Mutlu Patiler Derneği yangın bölgesine giderek 30 yaralı koyunu satın alıp Adana’ya getirdi. Koyunlardan durumu ağır olanlar daha sonra İzmir’de yanık ünitesi bulunan bir tedavi merkezine gönderilirken, kalanlar ise kentteki bir çiftliğe yerleştirilip veteriner hekim kontrolünde tedaviye alındı.

        ‘GETİRDİĞİMİZ GÜN YEMEDEN İÇMEDEN KESİLMİŞLERDİ’

        Çiftlikte yaralı koyunların tedavisini sürdüren veteriner hekim Samet Tutar, koyunların sağlık durumlarının günden güne iyiye gittiğini belirterek, “Burada düzenli olarak serumları takılıyor, ilaç tedavileri uygulanıyor, yanık merhemleri sürülüyor. Kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Getirdiğimiz gün yemeden içmeden kesilmişlerdi. Şimdi tekrardan yemeye başladılar. Bu bizi çok mutlu etti. Biraz zaman geçtikten sonra meralarımızda otlatacağız. Göl kenarında olmamız onlara psikolojik açıdan iyi gelecek ve gölden su içebilecekler. Bir felaketin içerisinden çıktılar. Şu an ise rahatlamaya başladılar. Birçoğunun gözlerinden yaşlar akıyordu. Burayı sevgiyle bürüdük ve onlara huzur terapisi veriyoruz” diye konuştu.

        ‘HUZURLU ORTAMDA TRAVMAYI ATLATACAKLAR’

        Yangın bölgesine gidip yaralı koyunları getiren MEYAKO çalışanı veteriner teknikeri Görkem Ağdaş ise amaçlarının yaşama şansı olan koyunları kurtarmak olduğunu söyleyerek, “Orada alan taraması yaptık. Sahipleriyle anlaşıp satın aldık. İnsanların durumu çok kötüydü. Orada bir kaos hakimdi. Oradaki çaresizlik bizi de çok üzdü. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hayvanların ilk halini görünce çok kötü hissettik. Alabildiğimiz kadar koyunu alıp buraya getirdik. Yanığı ağır olanları İzmir’e gönderdik. Burada çok mutlular. Huzurlu bir ortamda bu travmayı atlatacaklar. Gölde serinleyip açık mera alanlarda otlayabilecekler” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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