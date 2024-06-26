Diyarbakır ve Mardin'deki yangında yaralanan koyunlara huzur terapisi

MARDİN’in Mazıdağı ile Diyarbakır’ın Çınar ilçesi arasındaki bölgede çıkan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce hayvanın öldüğü yangında yaralanan koyunlardan bir kısmı tedavi için Adana’ya getirildi. Seyhan Gölü manzaralı bir çiftliğe yerleştirilen koyunların tedavisini yürüten veteriner hekim Samet Tutar, “Burada düzenli olarak serumları takılıyor, ilaç tedavileri uygulanıyor, yanık merhemleri sürülüyor. Bir felaketin içerisinden çıktılar. Şu an ise rahatlamaya başladılar. Birçoğunun gözlerinden yaşlar akıyordu. Burayı sevgiyle bürüdük ve onlara huzur terapisi veriyoruz” dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangında 15 kişi hayatını kaybederken yüzlerce hayvan da öldü. Yaralı hayvanlardan bazıları ise hayvanseverler tarafından satın alındı. Bu kapsamda Adana’da bulunan Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO) ve Mutlu Patiler Derneği yangın bölgesine giderek 30 yaralı koyunu satın alıp Adana’ya getirdi. Koyunlardan durumu ağır olanlar daha sonra İzmir’de yanık ünitesi bulunan bir tedavi merkezine gönderilirken, kalanlar ise kentteki bir çiftliğe yerleştirilip veteriner hekim kontrolünde tedaviye alındı.

‘GETİRDİĞİMİZ GÜN YEMEDEN İÇMEDEN KESİLMİŞLERDİ’ Çiftlikte yaralı koyunların tedavisini sürdüren veteriner hekim Samet Tutar, koyunların sağlık durumlarının günden güne iyiye gittiğini belirterek, “Burada düzenli olarak serumları takılıyor, ilaç tedavileri uygulanıyor, yanık merhemleri sürülüyor. Kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Getirdiğimiz gün yemeden içmeden kesilmişlerdi. Şimdi tekrardan yemeye başladılar. Bu bizi çok mutlu etti. Biraz zaman geçtikten sonra meralarımızda otlatacağız. Göl kenarında olmamız onlara psikolojik açıdan iyi gelecek ve gölden su içebilecekler. Bir felaketin içerisinden çıktılar. Şu an ise rahatlamaya başladılar. Birçoğunun gözlerinden yaşlar akıyordu. Burayı sevgiyle bürüdük ve onlara huzur terapisi veriyoruz” diye konuştu.