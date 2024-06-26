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        Sürüden ayrılan koyuna şiddet uyguladı

        ADANA'da besici Abdulcabbar T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:15
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        Sürüden ayrılan koyuna şiddet uyguladı
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        ADANA'da besici Abdulcabbar T.’nin (40), sürüden ayrılan koyunu tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü ihbar kabul eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Barınağa götürülen koyun, hastalıktan öldü. Abdulcabbar T. ise ifadesinde, "Koyun hastaydı, sürekli geride kalıyordu. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.

        Olay, 20 Haziran'da Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Abdulcabbar T., sürüden ayrılan koyunlarından birini tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu. Bir süre sonra sersemleyen koyunun, yerde baygın yattığı görüldü. Çevredekilerin tepki gösterdiği Abdulcabbar T.'nin hayvana eziyet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli, koyunu bırakıp olay yerinden ayrılırken, ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Veterinere götürülen koyun, daha sonra belediye barınağına teslim edildi.

        Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, sürüyü takip ederek şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Gözaltına alınan Abdulcabbar T., emniyetteki sorgusunda, "Koyun hastaydı, sürekli sürünün gerisinde kalıyordu. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim. Amacım koyuna zarar vermek değildi. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.

        Barınakta bakımı yapılan koyunun, hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi. Abdulcabbar T.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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