Sürüden ayrılan koyuna şiddet uyguladı

ADANA'da besici Abdulcabbar T.’nin (40), sürüden ayrılan koyunu tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü ihbar kabul eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Barınağa götürülen koyun, hastalıktan öldü. Abdulcabbar T. ise ifadesinde, "Koyun hastaydı, sürekli geride kalıyordu. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.

Olay, 20 Haziran'da Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Abdulcabbar T., sürüden ayrılan koyunlarından birini tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu. Bir süre sonra sersemleyen koyunun, yerde baygın yattığı görüldü. Çevredekilerin tepki gösterdiği Abdulcabbar T.'nin hayvana eziyet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli, koyunu bırakıp olay yerinden ayrılırken, ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Veterinere götürülen koyun, daha sonra belediye barınağına teslim edildi.