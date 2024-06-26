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        Orman yaktığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan PKK'lı koğuşun güvenlik kamerasını da kırmış

        ADANA'da terör örgütünün talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe'nin, cezaevinde bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini yakmanın yanı sıra güvenlik kamerasını da kırdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:20
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        Orman yaktığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan PKK'lı koğuşun güvenlik kamerasını da kırmış
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        ADANA'da terör örgütünün talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe'nin, cezaevinde bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini yakmanın yanı sıra güvenlik kamerasını da kırdığı ortaya çıktı. PKK'lı Kurttepe hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava daha açıldı.

        Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanırken 16 Eylül 2022'de 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe, 1 Haziran 2023'te Adana 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak kaldığı koğuşundaki güvenlik kamerasını eliyle kırıp zarar verdi. Cezaevi görevlilerinin durumu Cumhuriyet savcılığına bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, PKK'lı Kurttepe hakkında hükümlü olarak bulunduğu koğuştaki güvenlik kamerasını kırdığı için 'Kamu malına zarar verme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

        İlerleyen günlerde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle hakim karşısına çıkacak olan PKK'lı Kurttepe, soruşturma aşamasında alınan savunmasında, "Koğuşta diğer mahkumlar ile anlaşamadığım için psikolojik bunalıma girdim. Koğuşun kamerasına elle vurarak zarar verdim. Zararı karşılamam mümkün değil. Yeterli mali imkana sahip değilim" dedi.

        Bu arada, PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe, 16 Haziran 2023'te de kaldığı koğuşundaki kendisine verilen yastığı ve battaniyeyi yakmış ve hakkında Adana 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle bir dava daha açılmıştı.

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