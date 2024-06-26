Orman yaktığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan PKK'lı koğuşun güvenlik kamerasını da kırmış

ADANA'da terör örgütünün talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe'nin, cezaevinde bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini yakmanın yanı sıra güvenlik kamerasını da kırdığı ortaya çıktı. PKK'lı Kurttepe hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava daha açıldı.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanırken 16 Eylül 2022'de 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe, 1 Haziran 2023'te Adana 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak kaldığı koğuşundaki güvenlik kamerasını eliyle kırıp zarar verdi. Cezaevi görevlilerinin durumu Cumhuriyet savcılığına bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, PKK'lı Kurttepe hakkında hükümlü olarak bulunduğu koğuştaki güvenlik kamerasını kırdığı için 'Kamu malına zarar verme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi.