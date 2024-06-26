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        Evinde uyuşturucu satan sanığa 16,5 yıl hapis cezası

        ADANA'da evinde gece geç saatlerde uyuşturucu sattığı iddia edilen R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:25
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        Evinde uyuşturucu satan sanığa 16,5 yıl hapis cezası
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        ADANA'da evinde gece geç saatlerde uyuşturucu sattığı iddia edilen R.K., 16,5 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Narkotik Bürosu polisleri, Özgür Mahallesi’nde oturan R.K.’nin evinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Evin yakınlarında önlem alan polis, gece geç saatlerinde poşete sakladığı uyuşturucuyu otomobille gelen kişilere satarken suçüstü yakaladı. Tutuklanan R.K. hakkında Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu R.K., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada R.K., suçlamayı reddederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, R.K.’yi 16,5 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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