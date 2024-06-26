Polise molotofkokteyli atan sanığa 28 yıl hapsi istemi

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK’nın çağrısı üzerine düzenlenen korsan gösteride güvenlik güçlerine taş, sopa ve molotofkokteyli attığı iddia edilen A.Ş., hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PKK/KCK terör örgütü yanlıları 23 Mart’ta Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda örgütün çağrısı üzerine korsan gösteri düzenledi. PKK /KCK yanlıları bulvar ile ara sokakları çöp konteynerleri ve lastik yakarak trafiğe kapattı. Müdahalede bulunan güvenlik güçlerine de taş, havai fişek, sopa ve molotofkokteyli atarak saldırdı. Polislerin çektikleri görüntüler sonucunda korsan gösteriye katıldığı tespit edilip yakalanan A.Ş. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, A.Ş. hakkında iddianame hazırladı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, sanık A.Ş.’nin ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından toplam 28 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen A.Ş. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.