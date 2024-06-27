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        Adana'da mezar taşlarına saldırı

        ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Karslılar Mezarlığı'ndaki çok sayıda kabrin mezar taşını kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 01:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:50
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        Adana'da mezar taşlarına saldırı
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        ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Karslılar Mezarlığı'ndaki çok sayıda kabrin mezar taşını kırdı.

        Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Karslılar Mezarlığı'ndaki bazı mezarların taşlarının kırıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, çok sayıda mezar taşının saldırı sonucu kırıldığını belirledi.

        Polis, mezar taşlarına saldırıp, zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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