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        Yolcunun poşetindeki ayakkabının tabanından metamfetamin çıktı

        ADANA'da narkotik polisi, uygulama noktasında durdurduğu otobüsten indirilen yolcu Selim S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:00
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        Yolcunun poşetindeki ayakkabının tabanından metamfetamin çıktı
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        ADANA'da narkotik polisi, uygulama noktasında durdurduğu otobüsten indirilen yolcu Selim S.'nin (28) poşetindeki ayakkabının tabanına gizlenmiş 266,59 gram metamfetamin ele geçirdi. İfadesinde, "Ucuz olduğu için tanımadığım bir kişiden toplu olarak aldım. O da yakalanmamam için bir çift ayakkabının içerisinde verdi" diyen Selim S., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Kentin girişlerinde önlem alan polis, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Bagajda arama yapan ekipler, yolculardan Selim S.'nin de üstünü aradı. Polis, Selim S.'nin yanında bulunan poşetteki ayakkabıdan şüphelendi. Ayakkabının tabanını söken polis, paketlenmiş halde 266,59 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan Selim S., emniyete götürüldü. Selim S. ifadesinde, "Ucuz olduğu için tanımadığım bir kişiden toplu olarak aldım. O da yakalanmamam için bir çift ayakkabının içerisinde verdi. Kullanmak için aldım, satma niyetim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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