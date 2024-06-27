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        Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği kiracısından geriye harabe ev ile onlarca kedi ölüsü kaldı

        ADANA'da, kiracısı Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:40
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        Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği kiracısından geriye harabe ev ile onlarca kedi ölüsü kaldı
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        ADANA'da, kiracısı Ş.S.'ye (35) sokakta bulduğu onlarca hayvanı evine getirip beslediği gerekçesiyle dava açan Mürsel Maaşoğlu, 3 yılın sonunda mahkeme yoluyla teslim aldığı harabeye dönen evde ve bahçesinde, onlarca kedi ölüsü buldu. Ş.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Maaşoğlu, "Kendisi hayvanseverler camiasında istifçi olarak tanınan biriymiş. Bu kişinin hayvan beslemesi engellenmeli" dedi.

        Kentte özel bir firmada satış şefi olarak çalışan Mürsel Maaşoğlu, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki 2 katlı, bahçeli müstakil evini Eylül 2021'de çelik kapı firmasında çalışan S.Ş.'ye kiraladı. Bir süre sonra çevredekilerden S.Ş. hakkında şikayetler alan Maaşoğlu, kiracısının sokakta bulduğu kedi ve köpekleri toplayıp evinin içinde beslediğini öğrendi. Kiracısını hayvanları bahçede beslemesi konusunda uyaran Maaşoğlu, olumlu bir karşılık alamadı. Ş.S. ev için kira ödemesi yapmayı da bıraktı. Maaşoğlu, evin tahliyesi için dava açtı. 3 yıl sonunda mahkeme, evin tahliyesine karar verdi ve Ş.S. evden ayrıldı. Maaşoğlu, teslim aldığı evin her odasını harabeye dönmüş halde buldu ve onlarca kedi ölüsüyle karşılaştı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Mürsel Maaşoğlu, yaşadıklarını anlattı. Evi ilk kiraladığı zaman Ş.S.'nin 1 kedi ve 1 köpeği olduğunu bildiğini söyleyen Maaşoğlu, "Ev bahçeli olduğu için tabii ki sorun etmedim. Sonuçta ben de hayvanseverim. Ancak kendisi hayvanseverler camiasında istifçi olarak tanınan biriymiş. Yani hayvanları sokaktan toplayıp evine getirip, kötü şartlardan dolayı ölümlerine sebep olan biri. Gördüğümüz manzara bizi şok etti. Evin içerisinden ve hatta bahçeye gömülü onlarca kedi ölüsü buldum. Getirdiği diğer hayvanların ise akıbeti belli değil. Gerekli başvuruları yaptık. Bu kişinin hayvan beslemesi engellenmelidir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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