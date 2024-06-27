Evinde öldürülen Mustafa'nın katillerine iyi hal indirimi

ADANA'da Mustafa Ataman'ı (21) uygunsuz video ile şantaj yapmak istediği ve küfrettiği iddiası ile tabancayla öldürüp, annesi, ablaları, ağabeyi ve arkadaşını da yaralayan tutuklu 3 sanıktan Gökhan Gezer (28) ve Rüzgar Kılıç (26) 44 yıl 9 ay 15’er gün, M.G. (17) ise 31 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarında iyi hal indirimi uygulanan sanıklardan M.G., son duruşmada cinayeti itiraf ederek, “Mustafa’yı öldürdüğümü ilk kez sizin karşınızda söylüyorum” dedi.

Aile şirketi olan emlakçıda çalışan Mustafa Ataman, iddiaya göre, uyuşturucu kullanması ve düzensiz yaşamı nedeniyle Yunus Gezer tarafından işten kovuldu. Bunun üzerine Ataman, aynı iş yerinde çalışan Rüzgar Kılıç’ı telefonla arayarak küfredip, “Elimde sizin bir videonuz var” diyerek 60 bin lira istedi. Rüzgar Kılıç, 17 Ağustos 2023’te Gökhan Gezer ve M.G. ile birlikte Mustafa Ataman ile görüşmek için Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde ailesiyle oturduğu eve gitti. Otomobilden inen 3 kişiden Gökhan Gezer, Mustafa Ataman’ın ağabeyi Orhan Ataman’a, “Mustafa nerede bu çocuğa küfrediyormuş konuşalım, neden annesine küfrediyormuş” demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Bu sırada olay yerine gelen Mustafa Ataman öldürüldü. Olayda Ataman’ın annesi Perihan, ablaları Sabriye, Sümeyye, Yıldız, Zeynep, ağabeyi Orhan Ataman ve arkadaşı Cabbar Taş yaralandı.

OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE DARBEDİLDİ Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Gökhan Gezer, Rüzgar Kılıç ve M.G. hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tanık olarak dinlenen öldürülen Mustafa Ataman’ın ağabeyi Yunus Ataman, kardeşinin öldürülmeden bir hafta önce darbedildiğini belirterek, “Kardeşim kendisini darbedenlerin Yunus Gezer, Gökhan Gezer ve İ. isminde bir kadın olduğunu söyledi. H.H. isimli birini öldürmeyip ayağından yaraladığı için kin besliyorlarmış. Bu yüzden öldürülmüş olabilir” dedi. Yaklaşık 10 aydır devam eden davadan karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Gökhan Gezer, Rüzgar Kılıç ve M.G. ile şikayetçiler ve tarafların avukatları katıldı. Sanıklardan Gökhan Gezer, suçsuz olduğunu tekrarlayarak, "Olay yerinde hiçbir şekilde silah kullanmadım. Bana iftira atıyorlar. Ben sadece konuşmak amacıyla olay yerine gitmiştim. Adaletinize güveniyorum" diyerek beraatini talep etti.

‘VİDEONUZ VAR DEDİ 60 BİN LİRA İSTEDİ’ Sanık Rüzgar Kılıç da amcası Yunus Gezer’in uyuşturucu kullanması ve kötü yaşamı nedeniyle Mustafa Ataman’ı işten kovduğunu, işten çıkartılmasını hazmedemeyen Ataman’ın da telefonla kendisine ağır küfürler ettiğini söyledi. Kılıç, “Bana ‘Elimde sizin bir videonuz var’ diyerek 60 bin lira para istedi. Gökhan Gezer ve M.G.’yi yanıma alıp Mustafa ile görüşmeye gittik. Üçümüz birlikte evin avlusuna girdik, Gökhan, avluda oturan Mustafa’nın abisi Orhan Ataman’a ‘Mustafa nerede, Rüzgar’ın annesine küfretmiş, ne sıkıntısı varmış’ diye sordu. Bu sırada Mustafa elinde silahla küfrederek gelip ateş etti. Olay yerinde silahla ateş sesleri geliyordu, fakat kimlerin ateş ettiğini bilmiyorum. Sadece Mustafa'da silah gördüm. Mustafa'nın silahı bu esnada tutukluk yaptı ve içeriye doğru kaçtı, M.G., Mustafa'nın pesinden içeriye doğru koştu, bizde dışarı doğru kuştuk. M. içerdeyken silah sesi geldi. Daha sonra M. de gelip kaçtık” ifadelerini kullandı.

‘İLK KEZ SÖYLÜYORUM BEN ÖLDÜRDÜM’ Yaşı küçük sanık M.G. ise mahkemede itirafta bulundu. Daha önceki savunmalarında suçlamayı kabul etmeyen M.G., Mustafa Ataman’ı kendisinin öldürdüğünü iddia ederek cinayet anını şöyle anlattı: “Mustafa evden küfrederek çıkıp bize doğru ateş etti. Mustafa'nın tabancası tutukluk yaptı, tekrar içeri girdi, ben de tekrar bize saldırmasın diye pesinden eve girdim. Evin içindeyken Mustafa bana doğru ateş edince ben de tabancamla Mustafa'ya doğru bir el ateş ettim. Mustafa’yı öldürdüğümü ilk kez sizin karşınızda söylüyorum, gerçek olan budur.”