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        Adana'da mezar taşlarına saldırı (2)

        ONARIMÇALIŞMALARI BAŞLADIAdana'da Karslılar Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısında zarar gören mezar taşları, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:55
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        Adana'da mezar taşlarına saldırı (2)
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        ONARIMÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Adana’da Karslılar Mezarlığı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısında zarar gören mezar taşları, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Yakınlarının mezar taşlarının kırıldığını öğrenip mezarlığa gelen bazı kişiler de olaya tepki gösterdi.

        ‘GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTİYORUZ’

        Karslılar Muhtarı Meltem Koparan da saldırıyı gerçekleştiren kişinin madde etkisinde olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, “Mezarlıktaki taşların yaklaşık 40 tanesi kadar kırılmış. Nasıl bir vicdan böyle yapar anlamıyorum. Ölüye bile saygı kalmamış. Gece burada güvenlik görevlisi durmuyor, kamera da yok. Benzer durumlar yaşanmaması için buraya bekçilik yapacak bir güvenlik görevlisi istiyoruz. Yıllar önce benzer durumlar yaşanmış” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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