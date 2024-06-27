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        Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis

        ADANA'da bir hastanenin otoparkından 11 yangın tüpü çaldığı suçlamasıyla yargılanan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:21
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        Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis
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        ADANA'da bir hastanenin otoparkından 11 yangın tüpü çaldığı suçlamasıyla yargılanan E.K., 10 yıl hapse çarptırıldı.

        Kentteki bir hastanenin otoparkına otomobili ile gelen E.K. iddiaya göre, otomobilinde kısa süre bekledikten sonra hastanenin acil servis bölümüne girip, çıktı. Daha sonra, otoparktaki 11 yangın tüpünü otomobiline koyarak ayrıldı. E.K.’nin yangın tüplerini çalma anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Piyasa değeri 44 bin lira olan yangın tüplerinin çalınması üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan E.K., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

        E.K. hakkında Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Hırsızlık’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Karar duruşmasına hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanık E.K. katılmadı. Mahkeme savcısı, sanığın hırsızlık suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanığın avukatı ise esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirtti. Müvekkilinin hırsızlık yapmadığını iddia eden avukat, “Olay günü güvenlik kamera görüntülerindeki otomobili müvekkilim kullanmamıştır” diyerek beraat talep etti.

        Mahkeme hakimi, sanık E.K.’yi ‘Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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