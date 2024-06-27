Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis

ADANA'da bir hastanenin otoparkından 11 yangın tüpü çaldığı suçlamasıyla yargılanan E.K., 10 yıl hapse çarptırıldı.

Kentteki bir hastanenin otoparkına otomobili ile gelen E.K. iddiaya göre, otomobilinde kısa süre bekledikten sonra hastanenin acil servis bölümüne girip, çıktı. Daha sonra, otoparktaki 11 yangın tüpünü otomobiline koyarak ayrıldı. E.K.’nin yangın tüplerini çalma anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Piyasa değeri 44 bin lira olan yangın tüplerinin çalınması üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan E.K., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.