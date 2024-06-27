96 kişinin öldüğü apartmanın davasında ölenlerin yakınlarından kravatlı sanık müteahhide tepki

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana’da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’nın yakılmasıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık müteahhit ve binanın teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün’ün (73) 22,5 yıl hapsini istedi. Ölenlerin yakınlarının avukatları, sanığın ‘Olası kastla öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini iddia ederek mütalaanın değiştirilmesine ya da ek mütalaa verilmesini istedi. Duruşmada müşteki avukatının sanıkla ilgili iddialarında beyefendi diye hitap edince ölenlerden birinin yakını, “Katil o katil” diye bağırarak tepki gösterdi.

Adana’nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün deprem günü KKTC’ye kaçtı. KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Alpargün, Lefkoşe’de polise teslim olup Adana’ya getirildi. Müteahhit Alpargün’ün 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşe’de daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.

KKTC’den Adana’ya getirilip tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün hakkında Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Alpargün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çok sayıda müşteki ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada sanık müteahhidin kravatlı olması dikkat çekti.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERDİ

Cumhuriyet savcısı, dava ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Alpargün’ün ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Müşteki avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaası ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı bilirkişi raporunu değerlendirdi. Avukatlar, inşaatın projeye göre yapılmadığını, ortaya farklı bir binanın çıktığını belirtti. Denetlemekle görevli yetkililerin de gerekeni yapmadığını ifade etti. Bir müşteki avukatı sanık için ‘Beyefendi’ deyince duruşma salonundaki şikayetçi bir kadın, “Katil o katil” diyerek bağırarak tepki gösterdi. Bir müşteki avukatı da sanığın dere yatağına inşaatı yaparak mezarlık inşa etiğini belirtti. Bir avukat ise sanık hakkında “Kravatlı katil” dedi.