12 kişinin öldüğü apartmanın eski yöneticisi: İşçiliğin kötü olduğu konuşuluyordu

ADANA'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı’nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran’ın 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, binanın eski yöneticisi Hatice Başpınar tanık olarak dinlendi. Başpınar, apartmanın yapımında işçiliğin kötü olduğunun konuşulduğunu söyledi.

Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı 6 Şubat 2023’teki depremde yıkıldı, 12 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından apartmanın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran tutuklandı. Sanıklar hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında ‘konutu terk etmemek’ adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada yıkılan apartmanın eski yöneticisi Hatice Başpınar tanık olarak dinlendi. Apartmanın 7’nci katında oturduğunu ve depremin olduğu ilk gün merdivenlerden inerek dışarı çıktığını belirten Başpınar, “Gece olan depreme yakalandık. Evdeydim, 7’nci kattan merdivenlerden yürüyerek indim. Duvarların hepsi patlaktı. WhatsApp yazışması ile herkese bilgi verildi. Herkes dışarı çıkmıştı. Daha sonra bazıları eşyalarını almak için tekrar evlerine girmişti” ifadelerini kullandı.