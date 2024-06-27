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        12 kişinin öldüğü apartmanın eski yöneticisi: İşçiliğin kötü olduğu konuşuluyordu

        ADANA'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, binanın eski yöneticisi Hatice Başpınar tanık olarak dinlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:15
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        12 kişinin öldüğü apartmanın eski yöneticisi: İşçiliğin kötü olduğu konuşuluyordu
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        ADANA'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı’nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran’ın 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, binanın eski yöneticisi Hatice Başpınar tanık olarak dinlendi. Başpınar, apartmanın yapımında işçiliğin kötü olduğunun konuşulduğunu söyledi.

        Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı 6 Şubat 2023’teki depremde yıkıldı, 12 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından apartmanın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran tutuklandı. Sanıklar hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        Davanın ilk duruşmasında ‘konutu terk etmemek’ adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada yıkılan apartmanın eski yöneticisi Hatice Başpınar tanık olarak dinlendi. Apartmanın 7’nci katında oturduğunu ve depremin olduğu ilk gün merdivenlerden inerek dışarı çıktığını belirten Başpınar, “Gece olan depreme yakalandık. Evdeydim, 7’nci kattan merdivenlerden yürüyerek indim. Duvarların hepsi patlaktı. WhatsApp yazışması ile herkese bilgi verildi. Herkes dışarı çıkmıştı. Daha sonra bazıları eşyalarını almak için tekrar evlerine girmişti” ifadelerini kullandı.

        Sanıklardan müteahhit Muzaffer Mete’nin komşusu olduğunu söyleyen Başpınar, “Apartmanın zemin katındaki dükkanda deprem öncesi tadilat yapıldı. Söz konusu dükkana girdim. Kolon kesildiğini görmedim, duymadım. Belediye gelip kontrol yapmıştı. Bir şey olsaydı tutanak tutarlardı. Bina arka taraftan değil, ön taraftan yıkıldı. Binanın yapımında işçiliği kötü olduğu konuşuluyordu” dedi.

        Söz hakkı verilen sanıklar Mete ve Tuğran ise eski savunmalarını tekrarladıklarını belirterek beraatlerini talep eti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına, bilirkişi raporunun beklenilmesine ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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