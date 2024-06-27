Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü. Kimsenin yaralanmadığı yangın yol kenarındaki ağaçlara da zarar verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Pozantı ilçesinde meydana geldi. Adana- Ankara seferini yapmakta olan Nazar Turizm'e ait 63 AFM 583 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Şoförün otobüsü güvenlik şeridine çekmesiyle yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye Adana ve Mersin itfaiyesinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede otobüsü saran alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale ile kontrol altına alınırken, otobüs ise demir yığınına döndü.