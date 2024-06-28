Yakınlarının boşanmasından sorumlu tuttukları kadının iş yerine zarar verdiler

ADANA'da 15 kişilik grup, yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri Seda Y.'ye (33) ait yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkanına taş ve sandalye ile saldırıp, iş yerine zarar verdi. Kalabalığın saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamarasına anbean yansıdı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişilik grup, Seda Y.'nin işlettiği yöresel yiyeceklerin satıldığı gözleme dükkanının önüne geldi. Yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri Seda Y.'nin dışarı çıkmasını isteyen kalabalık, küfür etmeye başladı. Seda Y., iş yerinin kapısını kapatıp, kendisini korumaya çalışınca kalabalıktaki bazı kişiler parke taşı ve sandalyeleri dükkana atarak saldırıda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde gruptaki bazı kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı da görüldü.