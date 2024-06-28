Metruk binadaki cinayetin sanığı: Mahalleye esrar almaya gittim

ADANA'da metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya’yı (30) ‘kan gütme saikiyle’ öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Yasin Saydam (31), savunmasında cinayet iddialarını reddederek, “Mahalleye esrar almaya gittik. Esrarı alıp mahalleden çıktım. Cinayetle benim bir bağım yok” dedi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde Aşkın Kaya’nın 5 Eylül 2023’te yaşadığı metruk binada tabancayla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Kaya’nın kardeşi Emrah Kaya’nın 8 Haziran 2022’de arkadaşı Kadir Tunç’un (23), Muhammet Saydam’ı (23) öldürmesi olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığı belirlendi. Aşkın Kaya’nın da bu cinayet nedeniyle öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, incelediği bin saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya’nın öldürüldüğü metruk binanın olduğu bölgede Saydam’ın ağabeyi Yasin Saydam’ın görüntülerini saptadı. Takibe alınan Yasin Saydam’ın Kocaeli’ye kaçtığı anlaşıldı. Yapılan operasyonda cinayet şüphelisi Yasin Saydam ile ona yardım ettiği belirlenen ağabeyi Cumali Saydam (36), kuzeni Berat Saydam (26), arkadaşları Mehmet Şirin Uykuyayatan (27) ve Azad Savan (20) yakalandı. Şüphelilerden Yasin Saydam cinayet şüphelisi olarak tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Aşkın Kaya’yı öldürdüğü iddia edilen Yasin Saydam suçlamayı kabul etmedi. Öldürülen Aşkın ve ağabeyi Emrah ile husumetinin olmadığını belirten Saydam, “Kadir Tunç’un öldürdüğü Muhammet Saydam kardeşimdir. Kadir’i Allah’a havale etmiştik. Kendisine kin gütmedim. Ben Gebze’de çalışıyordum. Adana’ya bir arkadaşımın düğünü için gelmiştim. Düğün bitti, ailemi görmek istedim. Oradan da Gebze’ye gidecektim. Mehmet Şirin, ‘Ben de seninle geleyim’ dedi. Mehmet Şirin taksi çağırdı, kendisinden bana esrar bulmasını istedim. Mahalleye gittik, esrar alıp mahalleden çıktım. Husumetlilerim olduğu için yanımda silah vardı. Daha sonra Gebze’ye geri döndüm. Kardeşimin acısını halen yaşıyorum. Bu olayla benim bir bağım yoktur. Neden beni bu olaya bağladılar bilemiyorum” dedi. Diğer sanıklar da Aşkın Kaya’nın öldürülmesiyle bir ilgilerinin bulunmadığını savundu.

Sanıklar hakkında ‘Kan gütme saikiyle öldürme ve yardım etme’ suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yasin Saydam ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler katıldı.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR

Öldürülen Aşkın Kaya’nın ablası Nuran Durdu da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, “Kardeşimin başka birisiyle husumeti yoktu. Kendi halinde biriydi. Olayın kasıtlı ve planlı olduğunu düşünüyorum. Katil zanlısı Yasin’i olay yerinde gören tanıklar ve güvenlik kamerası görüntüleri var. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

TAKSİCİ TANIKLIK YAPTI: BİREZ TELAŞLI GİBİYDİ

Olay günü sanık Yasin Saydam’ın bindiği taksinin şoförü Ö.Ö. tanık olarak dinlendi. Ö.Ö., sanıklardan Mehmet Şirin’in duraktan kendisini çağırdığını, sanık Saydam ile otomobile binip olay yerine yakın bir bölgeye gittiklerini söyleyerek, “Sanık Saydam, taksiden indi, Şirin ile birlikte bekledik. 20 dakika sonra kıyafeti değişmiş, telaşlı halde geri geldi. Sanıkları daha sonra aldığım yere geri bıraktım” ifadelerini kullandı.