Arkadaşını sulama kanalına atıp ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa 5 yıl hapis
ADANA'da eski nişanlısı İ.
ADANA'da eski nişanlısı İ.D.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Ş.Y.’yi bıçakla yaralayan V.Ç.’ye, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Olay, 2023 yılı Temmuz ayında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y., daha önce V.Ç. ile nişanlanan İ.D. ile görüşmek için bağlantıya geçti. İ.D., Ş.Y.'nin talebini olumsuz karşıladı. Ş.Y., ısrarcı olunca eski nişanlısıyla iletişime geçtiğini haber alan V.Ç., bir kafede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç., darbettiği Ş.Y.’yi bıçakla yaraladı. Olaydan sonra yakalanan V.Ç. hakkında Adana 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık V.Ç., müşteki Ş.Y. ve avukatları katıldı. Sanık V.Ç. son savunmasında, Ş.Y.’nin eski nişanlısını rahatsız ettiğini iddia ederek, “Kendisi ile kafede tesadüfen karşılaştık. Bana küfretti. Suçsuzum” diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık V.Ç.’yi haksız tahrik altında Ş.Y.’yi öldürmeye teşebbüs etiği gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.
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