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        Arkadaşını sulama kanalına atıp ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa 5 yıl hapis

        ADANA'da eski nişanlısı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:15
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        Arkadaşını sulama kanalına atıp ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa 5 yıl hapis
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        ADANA'da eski nişanlısı İ.D.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Ş.Y.’yi bıçakla yaralayan V.Ç.’ye, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Olay, 2023 yılı Temmuz ayında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y., daha önce V.Ç. ile nişanlanan İ.D. ile görüşmek için bağlantıya geçti. İ.D., Ş.Y.'nin talebini olumsuz karşıladı. Ş.Y., ısrarcı olunca eski nişanlısıyla iletişime geçtiğini haber alan V.Ç., bir kafede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç., darbettiği Ş.Y.’yi bıçakla yaraladı. Olaydan sonra yakalanan V.Ç. hakkında Adana 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık V.Ç., müşteki Ş.Y. ve avukatları katıldı. Sanık V.Ç. son savunmasında, Ş.Y.’nin eski nişanlısını rahatsız ettiğini iddia ederek, “Kendisi ile kafede tesadüfen karşılaştık. Bana küfretti. Suçsuzum” diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık V.Ç.’yi haksız tahrik altında Ş.Y.’yi öldürmeye teşebbüs etiği gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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