Yakınlarının boşanmasından sorumlu tuttukları kadının iş yerine zarar veren 2 kişi yakalandı

ADANA'da yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri Seda Yavuz’a (33) ait yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkana taş ve sandalyeyle saldıran 2 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişilik grup, Seda Yavuz'un işlettiği yöresel yiyeceklerin satıldığı gözleme dükkanının önüne geldi. Yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri Yavuz'un dışarı çıkmasını isteyen kalabalık, küfretmeye başladı. Seda Yavuz, iş yerinin kapısını kapatıp, kendisini korumaya çalışınca kalabalıktaki bazı kişiler parke taşı ve sandalyeleri dükkana attı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde gruptaki bazı kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı görüldü.