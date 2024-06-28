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        Yakınlarının boşanmasından sorumlu tuttukları kadının iş yerine zarar veren 2 kişi yakalandı

        ADANA'da yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri Seda Yavuz'a (33) ait yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkana taş ve sandalyeyle saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:35
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        Yakınlarının boşanmasından sorumlu tuttukları kadının iş yerine zarar veren 2 kişi yakalandı
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        ADANA'da yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri Seda Yavuz’a (33) ait yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkana taş ve sandalyeyle saldıran 2 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişilik grup, Seda Yavuz'un işlettiği yöresel yiyeceklerin satıldığı gözleme dükkanının önüne geldi. Yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri Yavuz'un dışarı çıkmasını isteyen kalabalık, küfretmeye başladı. Seda Yavuz, iş yerinin kapısını kapatıp, kendisini korumaya çalışınca kalabalıktaki bazı kişiler parke taşı ve sandalyeleri dükkana attı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde gruptaki bazı kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı görüldü.

        Seda Yavuz'un durumu polise bildirmesinin ardından kalabalık bölgeden uzaklaştı. Yavuz, polis merkezine gidip, ismi öğrenilemeyen kişiler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerine saldıran 15 kişilik gruptan 2 kişiyi gözaltına alındı.

        'DEVLETİMİZDEN KORUMA İSTİYORUM'

        Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayın ardından bir daha iş yerine gidemeyen Seda Yavuz, yaşadıklarını anlattı. Tehdit mesajları aldığını söyleyen Yavuz, "Saldırıyı gerçekleştirenler, iş yerimizin yanında dükkanı olan komşumuzun yakınları. Benim onlar hakkında dedikodu yaptığımı savunarak bana iftira attılar. Tehdit mesajı gönderdikten sonra iş yerime gelip saldırdılar. Dükkanı talan ettiler. 2 gündür evimden çıkamıyorum. Saldırı anında eşimle kendimizi iş yerine kilitledik. Polis gelince dağıldılar. Taş, sopa, masa, sandalye ne varsa attılar. Şu anda da beni, eşimi ve 3 çocuğumuzu öldürmekle tehdit ediyorlar. Devletimizden koruma istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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