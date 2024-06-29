Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş yakalandı (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİAdana'da eşi Hatice Çelik'i öldüren bacanağı Murat Akdöker'i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Adana’da eşi Hatice Çelik’i öldüren bacanağı Murat Akdöker’i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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