Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş yakalandı (3)

‘ÇOCUĞUMUGÖREMEYECEĞİM DİYE KORKTUM’

Eşi Hatice Çelik’i öldürüp, bacanağı Murat Akdöker’i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik’in ilk ifadesinde eşi ile 2 hafta önce tartıştıklarını, eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanmak istediğini söyleyerek Adana’ya ailesinin yanına geldiğini anlattı. Cinayet şüphelisi Çelik, “2 yaşında çocuğumuz var. Boşanırsak bir daha göremeyeceğim diye korktum. Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana’ya geldim. Eşimle son kez konuşmak için bir araya geldik. Araç içinde panik halindeydim. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu da göremedim. Bu yüzden boşanmak istemediğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olay yaşandı” dedi.