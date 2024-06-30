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        Evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda öldü

        ADANA'daevinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan Kerim Kalır (18), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:00
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        Evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        ADANA'daevinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan Kerim Kalır (18), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 28 Haziran'da saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinden çıkan Kerim Kalır'a tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, Kalır'ın başına ve karnına isabet etti. Kalır, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kalır, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Kalır, bu sabah hayatını kaybetti.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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