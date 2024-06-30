Evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda öldü

ADANA'daevinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan Kerim Kalır (18), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran'da saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinden çıkan Kerim Kalır'a tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, Kalır'ın başına ve karnına isabet etti. Kalır, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kalır, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Kalır, bu sabah hayatını kaybetti.