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        Evinde uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

        ADANA'daevinde uyuşturucu sattığı iddia edilen V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:00
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        Evinde uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
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        ADANA'daevinde uyuşturucu sattığı iddia edilen V.A., 12,5 yıl hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri, geçen yıl Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde oturan V.A.'nın evinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Takip sonucu polisler, V.A.'yı gece geç saatte poşetin içine koyduğu uyuşturucuyu evinin önüne otomobille gelen kişilere satarken yakaladı. Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açılan sanık V.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına V.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada daha önce benzer suçtan sabıkalı olan sanık V.A., uyuşturucu satma suçlamasını kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık V.A.'yı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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