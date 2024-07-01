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        İş yeri önündeki dükkan sahibine çarpıp, ölümüne neden olan alkollü sürücüye 6 yıl hapis ve tahliye

        ADANA'dapastane önünde oturan Emin Çopur'a (44) otomobiliyle çarparak ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan Turgay A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:20
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        İş yeri önündeki dükkan sahibine çarpıp, ölümüne neden olan alkollü sürücüye 6 yıl hapis ve tahliye
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        ADANA'dapastane önünde oturan Emin Çopur'a (44) otomobiliyle çarparak ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan Turgay A., 6 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

        Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 22 Kasım 2023'te 01 VF 150 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü Turgay A., direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce pastane önünde oturan iş yeri sahibi Emine Çopur'a ve yanındaki S.E.'ye çarpıp, daha sonra kuruyemiş dükkanına girerek durdu. Kazada Emine Çopur yaşamını yitirdi, S.E. yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan Turgay A. hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Turgay A. ile taraf avukatları geldi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaasında, sanık sürücü Turgay A.'nın Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket ederek asli ve tam kusurlu olduğunu belirten savcı, kaza sırasında 2.12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olan sanığın bilinçli hareket ettiğini belirterek, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        'PİŞMANIM'

        Son savunması sorulan sanık sürücü Turgay A., kazada bir kişinin ölümüne neden olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Turgay A.'yı 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına mahkum edip, tutuklulukta kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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