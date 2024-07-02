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        Adana'da 10 katlı binada yangın

        ADANA'da10 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:05
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        Adana'da 10 katlı binada yangın
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        ADANA'da10 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 8'inci katındaki daire çıktı. Dairede oturanlar, evi saran dumanı fark edip, dışarı çıktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede kısa süreli korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Merdiven dairesini duman sarması nedeniyle dışarıya çıkamayan bazı apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Yangının çıktığı dairede zarar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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