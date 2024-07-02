Konuşmak için evine gittiği eski eşini öldürüp, intihar etti
ADANA'da, konuşmak için evine gittiği boşandığı İklim Altınsoy'u (28) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren Ramazan Yener (32), aynı silahla yaşamına son verdi.
ADANA'da, konuşmak için evine gittiği boşandığı İklim Altınsoy'u (28) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren Ramazan Yener (32), aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Saimbeyli ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yener, boşandığı İklim Altınsoy ile konuşmak için evine gitti. Yener ve Altınsoy arasında tartışma çıktı. Yener, av tüfeğiyle Altınsoy'a ateş açtı. Altınsoy, yere yığıldı. Yener, aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuklarının olduğu öğrenilen Yener ve Altınsoy'un cansız bedenleri morga kaldırıldı.
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