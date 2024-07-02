HÜDA PAR il sekreterini öldürüp, il başkanını yaralayan sanık için akıl sağlığı raporu istendi

ADANA'daHür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan Ali Sever (73), son duruşmada "Olay günü, olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Beraatimi istiyorum" dedi. Sever'in tutukluluk halinin devamına karar verilip, akıl sağlığı raporu istendi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na 22 Temmuz 2023'te giren Ali Sever, bıçakla HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürdü, İl Başkanı Salih Demir'i de yaraladı. Olay yerinde yakalanıp, tutuklanan Ali Sever hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sever'in yargılanmasına devam edildi.