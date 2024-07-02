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        Adana'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINDAAdana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangınının, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçraması sonucu çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:15
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        Adana'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINDA

        Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangınının, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçraması sonucu çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 35 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilen yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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