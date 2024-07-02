Adana'da orman yangını (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangınının, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçraması sonucu çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 35 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilen yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.

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