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        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor

        ADANA'dageçirdiği beyin kanamasının ardından yüzünde oluşan kitle her geçen gün büyüyen ve sağ gözünü kaybeden Enes Bakır, doktorların hastalığını tedavi edemediğini belirterek, yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:55
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        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
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        ADANA'dageçirdiği beyin kanamasının ardından yüzünde oluşan kitle her geçen gün büyüyen ve sağ gözünü kaybeden Enes Bakır, doktorların hastalığını tedavi edemediğini belirterek, yardım istedi. Zaman zaman enfeksiyon kapan kitle nedeniyle sürekli hastanelik olan 8'inci sınıf öğrencisi Bakır, "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım, gülerim. Top oynarım, arkadaşlarımla oyun oynarım, okula giderim" dedi.

        Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçüğü Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi. O günden bu yana yüzünün sağ tarafında kitle oluşan ve her geçen gün büyüyen Enes'i, ailesi çok sayıda doktora götürdü. Tedavilere rağmen büyümesi engellenemeyen ve riskli olduğu için ameliyatla da müdahale edilemeyen kitle yüzünden Enes, bir süre önce sağ gözünü kaybetti. Doktorlar, çok riskli olduğu için kitleyi ameliyatla çıkarmak istemedi. Sıra dışı görünümü nedeniyle akranlarının farklı bakışlarıyla büyüyen Enes'in sosyal hayatı da olumsuz etkilendi. Zaman zaman enfeksiyon kapan kitle nedeniyle sürekli hastanelik olan Enes, eğitim hayatının da yolunda olmadığını anlattı.

        SAĞLIĞINA KAVUŞUP, DOKTOR OLMAK İSTİYOR

        Sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak doktor olmak istediğini aktaran Enes Bakır, "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım, gülerim. Top oynarım, arkadaşlarımla oyun oynarım, okula giderim. Yüzümdeki bu kitleden kurtulduktan sonra okuyarak doktor olmak ve benim gibi insanlara, küçük çocuklara yardım etmek istiyorum. Herkese sesimi duyurmak istiyorum, yüzümü iyileştirin" dedi.

        'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

        Enes'in babası Şeyhmus Bakır ise oğlunu birçok hastane ve doktora götürmesine rağmen bir çözüm bulamadıklarını dile getirdi. Bakır, "Doğuştan bu yana beyninde bir leke vardı. Çeşitli hastanelere götürdük. Son geldiği durumda doktorlar ameliyata yanaşmıyorlar. Sürekli kontrol amaçlı gidip, geliyoruz. Ancak yüzündeki şişlik devam ediyor. Önüne geçemiyoruz. Tedavisi devam ediyor ancak hiçbir doktor ameliyat ederek ya da başka bir biçimde tedavi etme şanslarının olmadığını söylüyor. Gittikçe büyüyen kitle nedeniyle ufak bir enfeksiyonda çocuk, çok halsiz oluyor. Bazen havale geçiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, Allah'tan umut kesilmez. Küçük çocuklar onu gördükleri zaman korkuyor. Oğlum da haliyle içine kapanıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Arkadaşlarının içine girmek istemiyor, hor görülüyor. Götürdüğümüz bir profesör doktor, bu hastalığın milyonda bir görüldüğünü söyledi. Bir Türkiye'de bir de Avrupa'da vaka olduğunu söylediler. Biz de artık bir şifa bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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