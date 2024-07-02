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        Adana'da fabrikada yangın

        ADANA'da, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde levha ve parke üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:40
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        Adana'da fabrikada yangın
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        ADANA'da, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde levha ve parke üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

        Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki MDF, yonga levha, laminant parke ve kapı paneli üretimi yapıla fabrikada, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler, bir anda dumanların yükseldiğini görünce polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alıp fabrikayı çevreledi. Fabrikanın dört bir yanından yangına müdahaleye başlandı. Ekiplerin müdahalesiyle, yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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