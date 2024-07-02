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        Baba ile 2 oğlu, 'miras' tartışmasında akrabaları anne ile 2 kızını darbetti; o anlar kamerada

        ADANA'da miras nedeniyle çıkan tartışmada Kezban A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:59 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:00
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        Baba ile 2 oğlu, 'miras' tartışmasında akrabaları anne ile 2 kızını darbetti; o anlar kamerada
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        ADANA'da miras nedeniyle çıkan tartışmada Kezban A. ile kızları Elif A. ve Songül A., akrabaları baba ve 2 oğlu tarafından darbedildi. O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. ile oğulları Hüseyin A. ve Oğuzhan A., yengesi Kezban A. ile miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. ve oğulları, Kezban A.'ya saldırdı. Kadının kızları, anneleri kurtarmak isteyince kavga büyüdü. Mehmet A. ve oğulları, Kezban A. ile 2 kızını darbetti. O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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