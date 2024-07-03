Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Prefabrik ev yaptığı halası 300 bin lirayı vermeyince tepki gösterdi, öldürüldü

        ADANA'da 4 çocuk babası Burak Kayacan (36), deprem korkusu yaşayan halasına 1,5 yıl önce yaptığı prefabrik evin 300 bin liralık ücretini alamayınca telefonda tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prefabrik ev yaptığı halası 300 bin lirayı vermeyince tepki gösterdi, öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da 4 çocuk babası Burak Kayacan (36), deprem korkusu yaşayan halasına 1,5 yıl önce yaptığı prefabrik evin 300 bin liralık ücretini alamayınca telefonda tepki gösterdi. Eniştesi Kemal Aktaşlı (59), oğlu, yeğeni ve diğer 3 kişiyle evine geldiği Kayacan’ı darbedip, tabancayla vurarak öldürdü. Kayacan’ın kayınvalidesi Fadime Yıldız (66), “Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. ‘Burak’ diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar” dedi. Polis, 6 şüpheliyi adreslerine yapılan operasyonda gözaltına aldı.

        Olay, 1 Temmuz’da saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Topalak Sokak’ta meydana geldi. Kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan, deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı için evinin karşısındaki arsaya prefabrik ev yaptı. Kayacan, bu zamana kadar halası ve eniştesi Kemal Aktaşlı’dan (59) 300 bin liralık masrafını alamadı. Kayacan, telefonla arayıp parayı istediği halasından, iddiaya göre, “Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz” yanıtını aldı. Bunun üzerine Burak Kayacan, “Bu evi yıkarım, size de yar etmem” diyerek tepki gösterdi. Ertesi gün Gaziantep’ten yola çıkan enişte Kemal Aktaşlı, oğlu Emre Kaan Aktaşlı (27), yeğeni Akın Aktaşlı (26) ve tanıdıkları 3 kişiyle Kayacan’ın evine geldi. Küfrederek bahçeye giren Aktaşlı ve beraberindekiler, Burak Kayacan’ı darbedip, tabancayla ateş açtı. Kayacan da kendini korumak için evden aldığı av tüfeğiyle karşılık verdi. Çıkan çatışmada Kemal Aktaşlı bacağından, Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir (46) ise ayağından vurularak yaralandı. Kayacan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille kaçtı.

        ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

        Çevredekilerin yardımıyla otomobille Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürülen Burak Kayacan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı, bacanağı Mahmut Demir ise tedaviye alındı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere eş zamanlı baskın yapılan 6 şüpheli, yakalandı. Yaralı olarak kaçan Kemal Aktaşlı, tedavi için özel bir hastaneye götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından teslim alınan Burak Kayacan’ın cenazesi, ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi.

        ‘EVDE ÇOCUKLAR DA VARDI’

        Burak Kayacan’ın acılı kayınvalidesi Fadime Yıldız, “Halasının arsasına ev yaptı. Aradan 1,5 yıl geçti, parasını vermeyip, oyaladılar. Ben de orta yolu bulmak için halası ile görüştüm. Telefonda bana, ‘Gelsin, Kemal eniştesiyle konuşsun. Ölümüne susamış herhalde’ dedi. Olay günü namaz kılmak için odaya gittim. Dışarı çıktığımda Kemal, kapıya tekme vurup içeri girdi. Etrafa baktığımda evi kuşattıklarını gördüm. Kemal bağırınca, Burak koşarak avluya geldi. Sonra silahlarla ateş etmeye başladılar. Emre’nin Burak’ı vurduğunu gördüm. Yeğeni de diğer damadımı ayağından vurmuş. Evde çocuklar da vardı, ‘Yatın, hepinizi öldürürüz’ diye bağırdılar. Sonra da kaçtılar” diye konuştu.

        ‘KUCAĞIMA ALDIM ANCAK ÖLMÜŞTÜ’

        Damadının, kucağında can verdiğini anlatan Yıldız, “Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. ‘Burak’ diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona. Bu yaz sıcağında bizi yaktılar” diyerek gözyaşı döktü.

        Gözaltına alınan Emre Kaan Aktaşlı, kuzeni Akın Aktaşlı ile Ali Timoçin (28), Mehmet Taha Alyanak (22) ve Sebahattin Gökçe’nin (22) emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, yaralı Kemal Aktaşlı’nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        Ünlülerden milli gurur
        Ünlülerden milli gurur
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanığa dava
        Baba ile 2 oğlu, 'miras' tartışmasında akrabaları anne ile 2 kızını darbett...
        Baba ile 2 oğlu, 'miras' tartışmasında akrabaları anne ile 2 kızını darbett...
        Adana'da çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması...
        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması...
        GÜNCELLEME - Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına...