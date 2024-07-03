Otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Ş.C.’yi ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Davnanın karar duruşması görüldü. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılan Ş.C. suçlamaları reddedip beraatini istedi.

Narkotik Büro polisleri, geçen yıl Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi’nde Ş.C.’nin otomobilinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Polisler, Ş.C.’yi izlemeye aldı. Ş.C. gece geç saatlerinde otomobilinde otururken yanına yaklaşan başka bir otomobildeki kişiye sigara paketine sakladığı uyuşturucuyu satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınıp tutuklanan ve benzer suçlardan sabıkası bulunan Ş.C. hakkında Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ADANA'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Ş.C., 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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