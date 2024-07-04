Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kolyesini çalmaya kalkışan kapkaççıya ağaç dalıyla vurdu

        ADANA'da Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolyesini çalmaya kalkışan kapkaççıya ağaç dalıyla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da Z.B. (66) adlı kadın, sokakta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşıp, boynundaki altın kolyeyi çalmaya kalkışan bisikletli M.İ.’yi (20), elindeki ağaç dalıyla vurup, uzaklaştırdı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, M.İ. yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 3 Haziran’da saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Z.B.’ye arkasından bisikletiyle gelen M.İ., adres sordu. M.İ., kendisine yolu tarif eden kadının boynundaki altın kolyeyi almak için hamle yaptı. Z.B. bu sırada M.İ.’ye elindeki dal parçasıyla vurdu. Paniğe kapılan M.İ. bisikletiyle kaçtı. Bu anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit edip, yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        İngiltere sandık başında
        İngiltere sandık başında
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"

        Benzer Haberler

        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava
        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava
        Yeğen cinayetine neden olan prefabrik ev kundaklandı
        Yeğen cinayetine neden olan prefabrik ev kundaklandı
        Adana'da bir kişinin evinin bahçesinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutu...
        Adana'da bir kişinin evinin bahçesinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutu...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 12,5 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 12,5 yıl hapis
        Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
        Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
        Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti