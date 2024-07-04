Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Orman yakan PKK'lı, yastık ve battaniyeyi koğuşu değiştirilmediği için yakmış

        ADANA'da terör örgütü PKK'nın talimatı ile 5 ayrı noktada orman yaktığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Ali İhsan Ergin Kurttepe'nin, kaldığı koğuştaki güvenlik kamerasını kırması ve yastık ile battaniyesini yakmasına ilişkin açılan 2 davanın dosyası birleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yakan PKK'lı, yastık ve battaniyeyi koğuşu değiştirilmediği için yakmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da terör örgütü PKK'nın talimatı ile 5 ayrı noktada orman yaktığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Ali İhsan Ergin Kurttepe'nin, kaldığı koğuştaki güvenlik kamerasını kırması ve yastık ile battaniyesini yakmasına ilişkin açılan 2 davanın dosyası birleştirildi. 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi istenen Kurttepe, "Koğuşum değiştirilmeyince yastık ve battaniyeyi çakmak ile yaktım" dedi.

        Terör örgütü PKK'nın talimatı ile 5 ayrı noktada orman yangını çıkarttığı gerekçesiyle 16 Eylül 2022'de 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Ali İhsan Ergin Kurttepe, 1 Haziran 2023'te Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı koğuşundaki güvenlik kamerasını eliyle kırarak zarar verdi. Cezaevi görevlilerinin durumu savcılığa bildirmesi üzerine Kurttepe hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kurttepe, koğuştaki kamerayı kırmasının ardından 16 Haziran 2023'te da kaldığı koğuştaki yastık ve battaniyeye yaktı. Bu eyleminden dolayı da Kurttepe hakkında Adana 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yine 'Kamu malına zarar vermek' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle ikinci bir dava açıldı. 2 dava dosyası, Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

        'KURUMUN 358 LİRA ZARARINI ÖDEMEK İSTİYORUM'

        Önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak olan Kurttepe'nin koğuşundaki yastık ve battaniyeyi neden yaktığı da ortaya çıktı. Kurttepe, ifadesinde, olay tarihinde kaldığı Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşunu değiştirmek için talepte bulunduğunu belirterek, "Koğuşum değiştirilmeyince ben de bana verilmiş olan yastık ve battaniyeyi çakmak ile yaktım. Kurumun 358 lira zararını ödemek istiyorum" dedi.

        'DİĞER MAHKUMLAR İLE ANLAŞAMIYORDUM'

        Kurttepe, ifadesinde, koğuştaki güvenlik kamerasını neden kırdığını da şöyle anlattı:

        "Koğuştaki diğer mahkumlar ile anlaşamıyordum. O yüzden koğuşumun değiştirilmesini cezaevi yönetimine ilettim. Ama değiştirmediler, ben de girdiğim psikolojik bunalım sonucu koğuşun kamerasını elle vurarak zarar verdim. Daha sonra da koğuşum değiştirilmeyince de yastık ve battaniyeyi çakmak ile yaktım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu

        Benzer Haberler

        Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücüler milli forma için kulaç atıyor
        Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücüler milli forma için kulaç atıyor
        Adana'da bir kadın, kolyesini çalmak isteyen zanlıyı elindeki çubukla vurar...
        Adana'da bir kadın, kolyesini çalmak isteyen zanlıyı elindeki çubukla vurar...
        Kolyesini çalmaya kalkışan kapkaççıya ağaç dalıyla vurdu
        Kolyesini çalmaya kalkışan kapkaççıya ağaç dalıyla vurdu
        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava
        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava
        Yeğen cinayetine neden olan prefabrik ev kundaklandı
        Yeğen cinayetine neden olan prefabrik ev kundaklandı
        Adana'da bir kişinin evinin bahçesinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutu...
        Adana'da bir kişinin evinin bahçesinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutu...