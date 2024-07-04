Işıklarda 10 yaşındaki oğluna su sattıran anneye gözaltı

ADANA'da trafik ışıklarında duran araçlardaki kişilere, 10 yaşlarındaki oğluna su sattırıp elindeki paraları alan Suriyeli anne, gözaltına alındı. İfadesi alınan Suriyeli kadın, idari para cezası ile serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda trafik ışıklarındaki yol kenarında, Suriye uyruklu bir kadın, 10 yaşlarındaki oğluyla beklemeye başladı. Kadın, insanların çocuklara olan zaafını kullanıp, bebek arabasında bir kova içinde getirdiği sulardan oğluna vererek kırmızı ışıkta duran araçların yanına gönderdi. Çocuk, sürücülere suyu uzatıp, almalarını istedi. Bazıları almazken, bazı sürücüler ise para verip su aldı. Bazı sürücüler ise suyu almayıp, sadece çocuğa para verdi. Çocuk, sürücülerin yanı sıra otobüsten inen yolculara ve yayalara da aynı yöntemle su satmaya çalıştı.