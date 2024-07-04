Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Evinde uyuşturucu satan kadına 12,5 yıl hapis cezası

        ADANA'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Senem Gezerli (47), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde uyuşturucu satan kadına 12,5 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Senem Gezerli (47), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

        Narkotik Büro ekipleri, Yüreğir ilçesi Beyceli Mahallesi'nde oturan Senem Gezerli’nin evinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Polisler yaptıkları takipte Gezerli'nin evine gelen 3 kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yaptı. Evde 2 Eylül 2023'de yapılan aramada, yırtılmış kağıt parçasına sarılı 0,35 gram eroin, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan defter kâğıdı parçası, 5 adet Suboxone hap, 0,44 gram uyuşturucu etkisi yapan hap tozu ele geçirildi.

        'UYUŞTURUCU SATMIŞ DEĞİLİM'

        Tutuklanan Senem Gezerli hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına Gezerli, bulunduğu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada son savunmasını yapan Gezerli, suçlamayı kabul etmeyerek, "Eşim ve arkadaşı, evde uyuşturucu kullanır. Ben de karşı çıktığım için kendisini devamlı evden kovuyorum. Uyuşturucu satmış değilim" diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Senem Gezerli'yi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum ederek tahliyesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı

        Benzer Haberler

        Ablasının ölümüne, kendisinin ağır yaralanmasına neden olan cip sürücüsü se...
        Ablasının ölümüne, kendisinin ağır yaralanmasına neden olan cip sürücüsü se...
        Işıklarda 10 yaşındaki oğluna su sattıran anneye gözaltı
        Işıklarda 10 yaşındaki oğluna su sattıran anneye gözaltı
        Adana'da 2 kişiyi silahla ağır yaraladıkları iddiasıyla 5 sanığa dava
        Adana'da 2 kişiyi silahla ağır yaraladıkları iddiasıyla 5 sanığa dava
        Orman yakan PKK'lı, yastık ve battaniyeyi koğuşu değiştirilmediği için yakm...
        Orman yakan PKK'lı, yastık ve battaniyeyi koğuşu değiştirilmediği için yakm...
        Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücüler milli forma için kulaç atıyor
        Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücüler milli forma için kulaç atıyor
        Adana'da bir kadın, kolyesini çalmak isteyen zanlıyı elindeki çubukla vurar...
        Adana'da bir kadın, kolyesini çalmak isteyen zanlıyı elindeki çubukla vurar...