Evinde uyuşturucu satan kadına 12,5 yıl hapis cezası

ADANA'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Senem Gezerli (47), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Narkotik Büro ekipleri, Yüreğir ilçesi Beyceli Mahallesi'nde oturan Senem Gezerli’nin evinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Polisler yaptıkları takipte Gezerli'nin evine gelen 3 kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yaptı. Evde 2 Eylül 2023'de yapılan aramada, yırtılmış kağıt parçasına sarılı 0,35 gram eroin, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan defter kâğıdı parçası, 5 adet Suboxone hap, 0,44 gram uyuşturucu etkisi yapan hap tozu ele geçirildi.

'UYUŞTURUCU SATMIŞ DEĞİLİM'

Tutuklanan Senem Gezerli hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına Gezerli, bulunduğu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada son savunmasını yapan Gezerli, suçlamayı kabul etmeyerek, "Eşim ve arkadaşı, evde uyuşturucu kullanır. Ben de karşı çıktığım için kendisini devamlı evden kovuyorum. Uyuşturucu satmış değilim" diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Senem Gezerli'yi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum ederek tahliyesine karar verdi.