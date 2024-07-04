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        Savcı, eşi ve oğlunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

        ADANA'da, eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna'yı (16) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Cem Suna'nın (47) davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verip, sanığın 'Kasten ve canavarca hisle eşi ve oğlunu öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:20
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        Savcı, eşi ve oğlunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi
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        ADANA'da, eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna’yı (16) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Cem Suna’nın (47) davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verip, sanığın ‘Kasten ve canavarca hisle eşi ve oğlunu öldürmek’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

        Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde, 10 katlı bir apartmanın 9’uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023’te Cem Suna ile eşi Deniz ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından da bıçakla kendine zarar verdi. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren polis, 3 kişilik aileyi yerde kanlar içinde bulunca sağlık ekibini çağırdı. Sağlık ekibi, Deniz Suna ile oğlunun öldüğünü belirledi. Yaralı Cem Suna ise hastaneye kaldırıldı.

        17 yıllık eşi Deniz Suna’yı 39, oğlu Alperen’i ise 49 bıçak darbesiyle öldürdüğü, kendisinde ise 26 bıçak yarası bulunan Cem Suna, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olup, 4 Eylül 2023’te tutuklandı.

        Sanık Cem Suna hakkında Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eş olan kadını kasten öldürme, alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından açılan davanın duruşması yapıldı. Duruşma öncesi kadın hakları savunucusu da olan Seyhan Belediye Başkanı Avukat Oya Tekin, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, duruşma salonu önünde bekleyen ailelere destek verdi. Duruşmaya tutuklu sanık Cem Suna gelmedi. Öldürülen Deniz Suna’nın annesi Neriman Toker, babası Mehmet Servet Toker, kız kardeşi Duygu İşler ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı sanık Cem Suna’nın ‘Eşini ve oğlunu kasten ve canavarca hisle öldürmek’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya gelmeyen sanık Cem Suna, daha önceki duruşmada yapıştığı savunmasında, olay günü iş yerinden eve geldiğini, bir süre eşi ve oğlu ile balkonda oturduklarını daha sonra oturma odasına geçtiklerini belirterek, “Oturma odasında otururken ben uyumuşum. Uyandığımda kendimi hastanede buldum. Evde yaşanan olaydan haberim yok. Eşim ve oğlumu ben öldürmedim” demişti.

        Mahkeme heyeti, sanık Cem Suna’nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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