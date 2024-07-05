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        Motosikleti yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı

        ADANA'da yunus timinin motosikleti ile karşı yönden gelen başka bir motosikletin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:15
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        Motosikleti yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
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        ADANA’da yunus timinin motosikleti ile karşı yönden gelen başka bir motosikletin çarpıştığı kazada, 2’si polis, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Obalar Caddesi’nde meydana geldi. A.P. yönetimindeki, plakası açıklanmayan motosiklet, karşı yönden gelen yunus timinin motosikletiyle çarpıştı. Kazada, A.P. ile polis memurları E.V. ve M.A. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla 3 yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Bu arada kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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