Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Polis merkezine tüfekle saldırı girişiminde, sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis istemi

        ADANA'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan, kaçarken vurularak yakalanıp tutuklanan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis merkezine tüfekle saldırı girişiminde, sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan, kaçarken vurularak yakalanıp tutuklanan R.D. (20) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısından giren R.D. merkez binasına ateş açmak istedi. Silahı tutukluk yapınca kaçmaya çalışan R.D, ekipler tarafından omzundan vurularak yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan R.D. hakkındaki soruşturma tamamlanıp ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede R.D.'nin Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nin araç giriş kapısı açık olduğu sırada tüfekle içeri girdiği, silahını ilk olarak havaya, ardından müşteki polisler H.G. ve A.B.'ye doğru yönelttiği, silahı tutukluk yapan şüpheliyi fark eden polislerin ateş ederek R.D.’yi omzundan yaralayıp yakaladıkları belirtildi.

        Sanığın evinde yapılan aramada ‘Toplatma kararı’ bulunan kitaplar ele geçirildiği, Adana'da DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Y.T.'yi de saldırının meydana geldiği tarihte ve daha öncesinde de cezaevinde ziyarete gittiği kaydedildi. Sanığın, saldırı girişiminden bir gün önce haklarında 'DEAŞ üyeliğinden' adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğünün tespit edildiği de belirtildi.

        SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

        R.D. iddianamesindeki ifadesinde "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" itirafına yer verildi.

        R.D.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        "Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primimiz geriliyor"
        "Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primimiz geriliyor"
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk
        Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Çinliler üretim için masada
        Çinliler üretim için masada
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Gürültü kirliliğine karşı "yeşil koridor" önerisi
        Gürültü kirliliğine karşı "yeşil koridor" önerisi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar

        Benzer Haberler

        Turfanda limon hasadıyla fiyatların dengelenmesi öngörülüyor
        Turfanda limon hasadıyla fiyatların dengelenmesi öngörülüyor
        Motosikletli yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
        Motosikletli yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
        Motosikleti yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
        Motosikleti yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişimine dava
        Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişimine dava
        Kızını 39, torununu 49 bıçak darbesiyle öldüren damadına ağırlaştırılmış mü...
        Kızını 39, torununu 49 bıçak darbesiyle öldüren damadına ağırlaştırılmış mü...