Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        63 kişiye mezar olan Tutar Sitesi C Blok ile ilgili belediye görevlileri hakkında suç duyurusu kararı

        ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişiye mezar olan Tutar Sitesi C Blok davasında mahkeme, Çukurova Belediyesi görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        63 kişiye mezar olan Tutar Sitesi C Blok ile ilgili belediye görevlileri hakkında suç duyurusu kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişiye mezar olan Tutar Sitesi C Blok davasında mahkeme, Çukurova Belediyesi görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        Merkez Çukurova ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde Tutar Sitesi'nin C Blokunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yapılan soruşturma sonunda, depremden sonra Türkiye’den kaçan apartmanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında firari sanık Akkaya, Karadağ’da yakalandı. İadesi için çalışmalar sürdürülürken Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne aldırılan yeni rapor ile davanın seyri değişti. 

        BABA- OĞUL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

        Raporda, daha önce tanık olarak dinlenen Bekir ve oğlu Osman Baloğlu'nun 'Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği' tespit edildi. Gözaltına alınan Bekir ve oğlu Osman Baloğlu sevk edildikleri adliyede 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklanarak, soruşturma başlatıldı. 

        DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

        Tutar Apartmanı C Blokun yıkılması ile ilgili duruşmaya devam edildi. Müştekilerden Cemile Teke, binada kolonların showroom yapmak isteyen iş yeri sahipleri tarafından kesildiğine dair duyum aldığını belirterek, "Babam ve bazı apartman sakinleri, bu kişileri belediyeye şikayet etmiş. Belediyedeki görevliler de 'bu adamlarla çok uğraşmayın. Bu adamların, iş insanları ve mafya ayakları var. Sizin binanızın zaten iskanı yok. Sizi de tehdit ederler' demişler. Zaten babamı da tehdit ederek silah göstermişler. O zaman iki dükkanın birleştirilerek kozmetik dükkanına çevrileceği konuşuluyordu. Daha sonra ise orayı satıp gittiler. Orada ne yapıldı kimse bilmiyor" dedi.

        'BELEDİYEDEN TADİLAT İZNİ ALDIKLARINI SÖYLEDİ'

        Tadilat yapıldığı iddia edilen 2 kat birleştirilmiş halde daireyi satın aldıklarını belirten Ozan Bulut Çetinkaya, 2020 yılında bu dairenin sahibi Osman Baloğlu’na arsa sattıklarını, alacaklarını ödemeyince de binadaki iki daireyi bitişik olarak kendilerine verdiğini söyledi. Çetinkaya, "Osman’a bu daireyi neden birleştirdiklerini sorduğumda bana izinleri olduğunu söyledi. Ben belediyeye gittiğimde bu izin meselesini belediyenin ilgili birimlerine sordum. Bana Osman Baloğlu’nun tadilat izni olduğunu söylediler" dedi.

        'DAVA AÇILIP BİRLEŞTİRİLSİN'

        Müşteki avukatlarından Songül Yıldız, Tutar Sitesi’nin 4 bloktan oluştuğuna dikkat çekerek, "4 bloktan sadece birisi yıkılıyorsa bunda bir iş vardır. Biz iş yerinde tadilat yapan baba oğul ile görevini yapmayan belediye görevlileri hakkında şikayetciyiz. Haklarında soruşturma başlatılıp dava açılarak bu davayla birleştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

        BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        Mahkeme heyeti tarafından Karadağ’da yakalanan davanın tek sanığı apartmanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya’nın iadesi ile ilgili akıbetin sorulmasına, devam eden soruşturmalar sonrası açılacak davaların birleştirilmesinin beklenilmesine ve Tutar Sitesi C Blokunun yıkılmasında ihmali olduğu iddia edilen Çukurova Belediyesi görevlileri hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılması ve sistemlerinin incelenmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verildi. 

        BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

        Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatları, Tutar Sitesi C Blokunun yıkılmasında sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Seyhan Belediyesi memurları, toplu sözleşme süreciyle ilgili eylemlerini sü...
        Seyhan Belediyesi memurları, toplu sözleşme süreciyle ilgili eylemlerini sü...
        Polis merkezine tüfekle saldırı girişiminde, sanığa ağırlaştırılmış müebbet...
        Polis merkezine tüfekle saldırı girişiminde, sanığa ağırlaştırılmış müebbet...
        Turfanda limon hasadıyla fiyatların dengelenmesi öngörülüyor
        Turfanda limon hasadıyla fiyatların dengelenmesi öngörülüyor
        Motosikletli yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
        Motosikletli yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
        Motosikleti yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı
        Motosikleti yunus timi kazaya karıştı; 2'si polis, 3 yaralı