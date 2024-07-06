Tatil için geldi, ablasına şiddet uygulayan eniştesini öldürdü

İSTANBUL’dan tatil için Adana’ya gelen Mehmet Kuş (27), ablasına şiddet uygulayan eniştesi Faruk Soyyiğit’i (33) çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Gözaltına alınıp, ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım” diyen Kuş, tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi Faruk Soyyiğit’in psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı T.S., bir süre önce ailesinin evine döndü. T.S.’nin tatil için Adana’ya gelen oto galerici kardeşi Mehmet Kuş, durumu konuşmak için eniştesi Soyyiğit’i yanına çağırdı. Boş bir arsada buluşan Soyyiğit ile Kuş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kuş, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Faruk Soyyiğit’i karnından vurup, kaçtı.