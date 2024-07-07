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        Adana'da bahçe yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

        ADANA'nın Feke ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ve 3 dönüm alanda zarara yol açan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:55
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        Adana'da bahçe yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
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        ADANA'nın Feke ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ve 3 dönüm alanda zarara yol açan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerindi ilçeye bağlı Sülemişli Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde çıktı. Ormanın yakınındaki meyve ağaçlarından yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormana sıçramadan söndürüldü. 3 dönüm alana zarar veren yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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