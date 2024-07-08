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        Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı: 2 yaralı

        ADANA'da polisten kaçan motosikletli iki şüpheli, hemzemin geçitte dengelerini kaybedip düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:43 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:45
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        Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı: 2 yaralı
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        ADANA'da polisten kaçan motosikletli iki şüpheli, hemzemin geçitte dengelerini kaybedip düştü. Şüphelilerin yaralı halde kaçmak için yeniden kaldırmaya çalıştığı motosiklete yük treni çarptı. Yaralı olarak yakalanan 2 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde devriye görevinde bulunan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosikletten şüphelenip 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dinlemeyen motosikletli 2 kişi kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından 2 kişi, birkaç yüz metre ilerdeki hemzemin geçitte dengelerini kaybedip motosikletten düştü. Yaralan 2 şüphelinin kaçmak için yeniden kaldırmaya çalıştığı motosiklete Mersin yönünde ilerleyin yük treni çarptı. Polislerin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen hafif yarayı 2 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Hurdaya dönen motosiklet ise incelenmek üzere polis merkezinin otoparkına götürüldü.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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