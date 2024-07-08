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        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

        ADANA'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:35
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        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
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        ADANA'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı.

        Olay, 5 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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