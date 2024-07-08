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        Zillere basıp, boş olduğunu anladıkları daireden 360 bin liralık altın çaldılar

        ADANA'da apartmanın zillerine basıp, kontrol yapan 3 kadın, boş olduğunu anladıkları Halil İbrahim D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:10
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        Zillere basıp, boş olduğunu anladıkları daireden 360 bin liralık altın çaldılar
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        ADANA'da apartmanın zillerine basıp, kontrol yapan 3 kadın, boş olduğunu anladıkları Halil İbrahim D.'nin (20) dairesine girip, çelik kasadaki 360 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerden 1'i yakalanıp tutuklanırken, kadınların binaya giriş-çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup, olmadığını kontrol etti. Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı. Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp, 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete doldurup, kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        'BU MAHALLEYE HİÇ GİTMEDİM'

        Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı. Emniyete götürülen Başak Ç., ifadesinde, "Bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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