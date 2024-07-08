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        Polisten kaçarken motosikletlerine tren çarpan şüpheliler, ehliyetsiz olduğu için durmamış

        ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken hemzemin geçitte düşerek yaralanan, bu sırada motosikletlerine tren çarpan iki kardeşten sürücü Muhammet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:05
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        Polisten kaçarken motosikletlerine tren çarpan şüpheliler, ehliyetsiz olduğu için durmamış
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        ADANA’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçarken hemzemin geçitte düşerek yaralanan, bu sırada motosikletlerine tren çarpan iki kardeşten sürücü Muhammet A.’nın ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtıkları ortaya çıktı. Muhammet A.’ya 44 bin 299 lira para cezası uygulandı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda devriye gezen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dinlemeyen sürücü Muhammet A. ile arkasındaki kardeşi Salih A., kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından şüpheliler, birkaç yüz metre ilerideki hemzemin geçitte dengelerini kaybedip motosikletten düştü. Yaralanan şüphelilerin kaçmak için yeniden kaldırmaya çalıştığı motosiklete Mersin yönüne giden yük treni çarptı. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif yaralı şüpheliler, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin, ehliyetsiz oldukları için polisten kaçtıkları ortaya çıktı. Trafik polisi, sürücü Muhammet A.’ya 44 bin 299 lira para cezası uyguladı. Plakasız motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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