Otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 19,5 yıl hapis
ADANA'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Ş.
ADANA'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Ş.Ö. 19,5 yıl hapis ve 39 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.
Narkotik polisleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde geçen yıl gece saatlerinde Ş.Ö.'nün otomobilinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Narkotik polisleri, Ş.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Ş.Ö. otomobilinde kağıda sardığı uyuşturucuyu bisiklet ile yanına gelen 2 kişiye satarken suçüstü yakalandı. Tutuklanan Ş.Ö. hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava karara bağlandı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Karar duruşmasına, tutuklu sanık Ş.Ö., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada Ş.Ö., son savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ş.Ö.'yü 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası verip, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.
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