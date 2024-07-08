Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 19,5 yıl hapis

        ADANA'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 19,5 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Ş.Ö. 19,5 yıl hapis ve 39 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

        Narkotik polisleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde geçen yıl gece saatlerinde Ş.Ö.'nün otomobilinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Narkotik polisleri, Ş.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Ş.Ö. otomobilinde kağıda sardığı uyuşturucuyu bisiklet ile yanına gelen 2 kişiye satarken suçüstü yakalandı. Tutuklanan Ş.Ö. hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava karara bağlandı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Karar duruşmasına, tutuklu sanık Ş.Ö., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada Ş.Ö., son savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ş.Ö.'yü 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası verip, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        Kaza şüphesi doğru çıktı! Yakınlarını ararken yıkıldılar
        Kaza şüphesi doğru çıktı! Yakınlarını ararken yıkıldılar
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu!
        Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu!
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı (2)- Yeniden
        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı (2)- Yeniden
        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1'i firari 9 sanığa dav...
        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1'i firari 9 sanığa dav...
        Protez bacak takılan Berkay, Çocuk İyilik Merkezi'nde fizik tedavi görüyor
        Protez bacak takılan Berkay, Çocuk İyilik Merkezi'nde fizik tedavi görüyor
        Polisten kaçarken motosikletlerine tren çarpan şüpheliler, ehliyetsiz olduğ...
        Polisten kaçarken motosikletlerine tren çarpan şüpheliler, ehliyetsiz olduğ...
        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun tedavi...
        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun tedavi...
        Adana'da yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbettiği öne sürül...
        Adana'da yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbettiği öne sürül...